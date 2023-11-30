Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den haber var

"DARÜLACEZE'DEKİ TEDAVİM SONA ERDİ"

Ünlü sanatçı, paylaşımında; "Kıymetli sevenlerim; Dün itibarı ile sevgili doktorumun vesile olduğu, değerli kurum Darülaceze'deki tedavim sona erdi. Tüm ekibe sonsuz teşekkürler ederim. Bundan sonraki aşamada günlük hayatımı az da olsa etkileyen yürürken yaşadığım denge problemiyle ilgili tedavi sürecim muhteşem tıbbi donanım ve profesyonel ekibe sahip Çam ve Sakura Hastanesi’nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir" dedi.



Özer, sözlerine; Tüm bu sürecin ilk gününden itibaren ilgisi ve desteği ile yanımda olan Sn. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Sn. Ahmet Selim Köroğlu'na ve bundan sonraki süreçte sağlığın huzurla emanet ettiğin Çam ve Sakura hastanesi başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi dolu saygılarımla canlarım..." diye devam etti.