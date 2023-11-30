Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den haber var

Tedavi görmek amacıyla Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatan Zerrin Özer, taburcu oldu. Ünlü şarkıcı, son durumunu takipçileriyle paylaştı.

Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den haber var

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı.

Tedavisi biten Özer, taburcu oldu. Ünlü sanatçı, sağlık durumunu hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den haber var - 1

"DARÜLACEZE'DEKİ TEDAVİM SONA ERDİ"

Ünlü sanatçı, paylaşımında; "Kıymetli sevenlerim; Dün itibarı ile sevgili doktorumun vesile olduğu, değerli kurum Darülaceze'deki tedavim sona erdi. Tüm ekibe sonsuz teşekkürler ederim. Bundan sonraki aşamada günlük hayatımı az da olsa etkileyen yürürken yaşadığım denge problemiyle ilgili tedavi sürecim muhteşem tıbbi donanım ve profesyonel ekibe sahip Çam ve Sakura Hastanesi’nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir" dedi.

Özer, sözlerine; Tüm bu sürecin ilk gününden itibaren ilgisi ve desteği ile yanımda olan Sn. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Sn. Ahmet Selim Köroğlu'na ve bundan sonraki süreçte sağlığın huzurla emanet ettiğin Çam ve Sakura hastanesi başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi dolu saygılarımla canlarım..." diye devam etti.

Darülaceze'deki Zerrin Özer'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan ziyaret

Darülaceze'deki Zerrin Özer'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan ziyaret

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BAKAN GÖKTAŞ'TAN ÖZER'E ZİYARET

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tedavisi sürerken Zerrin Özer'i ziyaret etmiş ve "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

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