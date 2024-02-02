Demans teşhisi konan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama

EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR



1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.



Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.

DUYGULANDIRAN YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Willis'in eşi Emma Heming geçtiğimiz haftalarda duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Hemming paylaşımına "Bu özel adamla 16 yıl... Ona olan sevgim ve hayranlığım büyüyor" notunu düştü. Çift 21 Mart 2009'da Turks and Caicos 'da evlendi. Ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı.



Heming "Tatiller zordur. Yıl dönümleri zordur. Ama benim için bu yıl gerçekten birlik olmak ve bağlantı kurmakla ilgiliydi. Ve bunun benim cankurtaranım olduğunu söylemek istiyorum ve bunun için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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