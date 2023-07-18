Demet Akbağ, Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu Bodrum'da buluştu

Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu, Bodrum'da bir araya geldi. Müftüoğlu; Aksu ve Akbağ ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Akbağ, Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu Bodrum'da buluştu

Uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren , yakın dostları ve Emel Müftüoğlu ile Bodrum'da bir araya geldi.

Aynı bölgede tatil yapan ve önceki gün buluşan ünlü isimlerden Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Demet Akbağ, Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu Bodrum'da buluştu - 1

Ünlü ismin "Bodrum, Bodrum" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...