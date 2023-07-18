Demet Akbağ, Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu Bodrum'da buluştu

Uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, yakın dostları Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu ile Bodrum'da bir araya geldi.

Aynı bölgede tatil yapan ve önceki gün buluşan ünlü isimlerden Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.