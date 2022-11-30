Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan aşk dolu pozlar

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a erteleyerek iki gün sonra Sarıyer'de bir otelde nikah masasına oturdu.

Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut üstlenirken; ikili, ilk danslarını Zeki Müren’in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen’ şarkısı ile yaptı.

EŞİ VE ARKADAŞLARIYLA MARMARİS'TE

Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren Demet Özdemir, eşi ve arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile gitti. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun eşi Koç ile verdiği pozlar dikkat çekti.



Ünlü isim paylaşımına "Marmaris günlüğü, sizi seviyorum" notunu düşerken, Oğuzhan Koç da eşine kalpli göz emojsiyle yorum yaptı.

"HALI KAYDIRMAZ MI O?"



Öte yandan düğünde üç farklı gelinlik giyen Özdemir'in ilk seçimi sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in gelinliğini halı kaydırmaza benzetmişti. Ünlü ismin, birinci gelinliğine; "Halının altına serdiğim kaydırmaz örtüye benziyor ama mutlu olsunlar", "Rahmetli babaannemin tel dolabı vardı, gelinliğe bakınca o aklıma geldi niyeyse", "Şey değil mi ya bu, halı kaydırmaz?" şeklinde yorumlar yağmıştı.