Demet Şener'den oğlu Ömer'e: Hayallerin hep gerçek olsun

Basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan eski model Demet Şener, 2006’da kızı İrem’i 2009 ise oğlu Ömer’i kucağına almıştı.
2018 yılında Kutluay’dan boşanan Şener'in babasının izinden giderek Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer olan oğlu Ömer 15 yaşına bastı.
"HEP YANINDAYIM OĞLUM"
Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Demet, Şener, "Ömer'im iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Yüreği güzel, ne istediğini bilen ve o yolda azimle çalışan, küçücük yaşına rağmen 7 aydır evinden, bizden uzak olmayı bile büyük bir olgunlukla karşılayan oğlum. Hayallerin hep gerçek olsun… Hepsini hak ediyorsun. Ben hep senin yanındayım" ifadelerini kullandı.
Demet Şener'in paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğmuş", "Aynı babası", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNÜN FORMASINI GİYECEK"
Öte yandan Demet Şener, geçtiğimiz yaz oğlu Ömer'in Real Madrid Basketbol takımının altyapısına transfer olduğunu “Birkaç zamandır içim içime sığmıyordu. Herkese haykırmak istiyordum ama doğru zamanı beklemem gerekti. Canım oğlum bundan sonra dünyanın en büyük kulübünün formasını giyecek. Seninle ne kadar gurur duysam azdır yolun açık, şansın bol olsun annem seni çok seviyorum” sözleriyle duyurmuştu.
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