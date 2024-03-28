Demet Şener'den oğlu Ömer'e: Hayallerin hep gerçek olsun

"HEP YANINDAYIM OĞLUM"

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Demet, Şener, "Ömer'im iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Yüreği güzel, ne istediğini bilen ve o yolda azimle çalışan, küçücük yaşına rağmen 7 aydır evinden, bizden uzak olmayı bile büyük bir olgunlukla karşılayan oğlum. Hayallerin hep gerçek olsun… Hepsini hak ediyorsun. Ben hep senin yanındayım" ifadelerini kullandı.



Demet Şener'in paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğmuş", "Aynı babası", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.