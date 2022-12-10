Dilan Çiçek Deniz'e Thor Saevarsson'dan mesaj

Dilan Çiçek Deniz (27), evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson (37) ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Deniz'in son dönemdeki iş yoğunluğu yüzünden çok sık görüşememeleri çiftin arasını açtı. Dilan Çiçek Deniz’in Burak Deniz’le oynadığı ‘Kal’ filmindeki cesur sahnesi ise bardağı taşıran son damla olduğu ve bu durumun ikili arasında kriz çıkardığı iddia edildi.

Ayrılık sonrası Saevarsson’un da Deniz’le birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. Yakın çevresinin sevgilileri barıştırmak için araya girmesine rağmen, Deniz’in geri adım atmadığı öne sürüldü.

DİLAN TAKİBİ BIRAKTI



Tüm bunların ardından ünlü oyuncu, son hamlesiyle gündem oldu. Deniz, hem nişanlısı Thor Saevarsson ile birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırdı hem de sevgilisini takipten çıkardı.



Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye devam eden İzlandalı yönetmenin birlikte olan pozlarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

"SONSUZA KADAR"



Yollarını ayıran ikili arasında bu kez dövme krizi yaşanıyor. Ünlü isim, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson’dan cevap gecikmedi.

Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan ‘DÇD’ yazılı vücudunu paylaşarak altına, “Her dönem: Sonsuza kadar” yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti.



Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz’e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.