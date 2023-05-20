Dilan Polat kimdir? Fenomen Dilan Polat kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.



İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak, ismini duyurmayı başarmıştır.

İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.



Instagram hesabındaki kullanıcı adı "dilanpolat" olan güzel ismin 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.