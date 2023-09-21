Dilan Polat kimdir? Fenomen Dilan Polat kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Dilan Polat, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından lüks yaşamı ve kişisel paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat'ın ne iş yaptığı merak konusu oluyor. Peki, Dilan Polat kimdir? Fenomen Dilan Polat kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Dilan Polat kimdir? Fenomen Dilan Polat kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır.

2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak, ismini duyurmayı başarmıştır.

İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat, sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.

Instagram hesabındaki kullanıcı adı "dilanpolat" olan başarılı ismin 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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