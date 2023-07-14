Doğa Rutkay'ın ikiz çocukları 5 yaşında: Onlar bizi büyüttü

"TÜM EVLATLARIMIZ GÜZEL GÜNLER GÖRSÜN"

Ailesiyle verdiği pozu paylaşan Doğa Rutkay, çocuklarının yeni yaşını kutladı. Ünlü isim paylaşımına şu notu düştü:

"Yuvama yeniden ıssız ada misali... Düşsem isteyeceğim üç şey; sevgi, huzur, mutluluk... Ne dün ne bugün ne yarın fazlasında hiç gözüm olmadı. Sevgiye, huzura ve şefkate bağlı bizim evin tüm halatları. Şükür bu duygularla 5'inci yaşa girdi evlatlar. Biz de Kerimcan ile beş yıl daha büyüdük; akıllandık, huzurlandık, sabırlandık. Biz onları değil onlar bizi büyüttü. Binlerce şükür, binlerce minnetle yaşadım sabahtan beri tüm günü. Avuç içi kadar mutluluğun yettiği günlerimiz olsun. Tüm evlatlarımız güzel günler görsün."