Doğukan Manço babasının Belçika'daki arabasıyla ilgili son durumu açıkladı

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı otomobilini Türkiye'ye getirmek için oğlu Doğukan Manço girişimlerde bulunmuştu.

Manço, "Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye bir otomobiline zarar gelmedi. O otomobil de 20 sene boyunca hiç kullanılmadı. Onu buraya getirmek ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O otomobili buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım" demişti.