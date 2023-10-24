Doğukan Manço babasının Belçika'daki arabasıyla ilgili son durumu açıkladı

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı otomobilini Türkiye'ye getirmek için oğlu Doğukan Manço girişimlerde bulunmuştu.
Manço, "Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye bir otomobiline zarar gelmedi. O otomobil de 20 sene boyunca hiç kullanılmadı. Onu buraya getirmek ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O otomobili buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım" demişti.
"BİR İYİ BİR KÖTÜ HABERİM VAR"
Doğukan Manço'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Ünlü isim, "Bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber, Belçika ziyaretimin son gününde bir lojistik firmasıyla el sıkıştık. Barış Manço'nun Belçika'daki aracını İstanbul'a kadar getirmeye ve bu süreçte aracı saklamaya gönüllü oldular. Şu an aracı Türkiye'ye getirebilmek için sadece Gümrük Müdürlüğü'nün dilekçemi kabul etmesi kaldı. Heyecanla beklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Manço, sözlerine "Kötü haber ise malesef araç bunca zaman getirilemediği için inanılmayacak derecede zarar görmüş durumda ve kardeşimle aracı ilk gördüğümüzde içimiz burkuldu. Detaylarını daha sonra aktarıyor olacağım. Ancak o araç geldiğinde size sözüm olsun fabrikadan çıkmış gibi hazırlayacağım" diye devam etti.
Paylaşımına bir dipnot da düşen ünlü isim, "Not: Araç Türkiyeye özel izşn ile sadece sizler görün diye halka sergi amaçlı getirilecek olup plakalanmayacaktır" dedi.
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