Domuz gribine yakalanan Doğa Rutkay son durumunu sosyal medyadan paylaştı

Doğa Rutkay, domuz gribine yakalandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan ve sonrasında taburcu olan Rutkay, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Domuz gribine yakalanan Doğa Rutkay son durumunu sosyal medyadan paylaştı

Rutkay Aziz'in kızı Oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını duyurdu. "Maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın" uyarısında bulunan Rutkay, sağlık durumuyla ilgili son duruma da açıklık getirdi.

Domuz gribine yakalanan Doğa Rutkay son durumunu sosyal medyadan paylaştı - 1

Rutkay, yaptığı paylaşımda;

"Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel geçmiş olsunlar gelmiş... Tek tek dönemiyorum buradan topluca yazayım, çok teşekkürler! Not, maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid'i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım." ifadelerini kullandı.

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