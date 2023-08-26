Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı ticarete dönüştü

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kendisinin de paylaştığı sabıka fotoğrafı tişörtlere, bardaklara basıldı.

Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı ticarete dönüştü

'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlanan eski ABD Başkanı , Fulton Hapishanesi'ne teslim olmuştu.

Trump'ın teslim olduktan sonra çekilen fotoğrafı, kendisi de dahil olmak üzere milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, Trump'a açılan davanın sembolüne dönüşmüş durumda.

Los Angeles'taki bir mağaza da Fulton Hapishanesi tarafından çekilerek medya kuruluşlarına dağıtılan fotoğrafı paraya çevirmek için kolları sıvadı.

Trump'ın sabıka fotoğrafını tişörtlere, kupalara ve şapkalara basarak satışa çıkardı.

Müşteriler yeni ürünlerden memnun görünüyor.

Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı ticarete dönüştü - 1

Basılan tişörtler arasında sadece Trump'ın fotoğrafı yok.

Dava kapsamında teslim olan isimlerden, eski avukatı Rudolph Giuliani'nin de demir parmaklıklar arkasındaki hali de tişörtlere basıldı.

Georgia eyaletinde savcı, 2020 başkanlık seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla ilgili yürütülen soruşturmada Trump'a 13 suçlama yöneltmişti.

Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı ticarete dönüştü - 2

Trump, 20 dakika cezaevinde kaldıktan sonra, 200 bin dolarlık kefalet ücretini ödeyip serbest bırakılmıştı.

Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına sosyal medya tepkileri

Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına sosyal medya tepkileri

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