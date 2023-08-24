Dua Lipa'dan doğum günü yemeği: 14 yaş büyük aşkıyla poz verdi

Kısa bir süre önce kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras ile yeni bir aşka yelken açan Dua Lipa, doğum günü partisi düzenledi. Partiden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim, sevgilisiyle yeni bir paylaşım yaptı.

Dua Lipa'dan doğum günü yemeği: 14 yaş büyük aşkıyla poz verdi

İngiliz şarkıcı , Anwar Hadid ile yollarını ayırdıktan sonra Fransız yönetmen Romain Gavras ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Lipa (28) ve Gavras'ın (42) birlikteliği geçtiğimiz mart ayında BAFTA Ödülleri sonrası katıldıkları partide yakınlaşmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Dua Lipa'dan doğum günü yemeği: 14 yaş büyük aşkıyla poz verdi - 1

İLK KEZ KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİLER

Dua Lipa ve Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayında 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek aşklarını ilan etmişti. Galaya el ele gelen ünlü çift, kameralara birlikte poz vermişti.

Dua Lipa'dan doğum günü yemeği: 14 yaş büyük aşkıyla poz verdi - 2

"DOĞUM GÜNÜ YEMEĞİ"

Dua Lipa, geçtiğimiz gün 28 yaşına bastı. Yakın arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, doğum günü partisine ait kareleri "Doğum günü yemeği" notuyla yayınladı.

Dua Lipa'dan doğum günü yemeği: 14 yaş büyük aşkıyla poz verdi - 3

Derin yırtmaçlı kırmızı bir elbise giyen Dua Lipa, bu karelerin arasında sevgilisiyle yeni bir pozunu da yayınladı.

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