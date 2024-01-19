Dua Lipa'nın yeni aşkı: Callum Turner

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa yeni bir aşka yelken açtı.

Dua Lipa'nın yeni aşkı: Callum Turner

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı 'nın yeni aşkı ortaya çıktı. 28 yaşındaki şarkıcı, İngiliz oyuncu Callum Turner ile birlikte. Bir süredir adı birlikte anılan ikilinin ortaya çıkan fotoğrafları iddiaları doğruladı.

33 yaşındaki Turner, Sevgilimden Son Mektup, Dehşet Odası ve Fantastik Canavarlar filmleriyle tanınıyor.

Dua Lipa'nın yeni aşkı: Callum Turner - 1 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

Turner, son olarak George Clooney'nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Boys in the Boat filminde rol aldı.

Lipa, son olarak Fransız yapımcı Romain Gavras ile birlikteydi.

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