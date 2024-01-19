Dua Lipa'nın yeni aşkı: Callum Turner

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa'nın yeni aşkı ortaya çıktı. 28 yaşındaki şarkıcı, İngiliz oyuncu Callum Turner ile birlikte. Bir süredir adı birlikte anılan ikilinin ortaya çıkan fotoğrafları iddiaları doğruladı.
33 yaşındaki Turner, Sevgilimden Son Mektup, Dehşet Odası ve Fantastik Canavarlar filmleriyle tanınıyor.
Turner, son olarak George Clooney'nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Boys in the Boat filminde rol aldı.
Lipa, son olarak Fransız yapımcı Romain Gavras ile birlikteydi.
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