Dünyaca ünlü mankenlerden Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel defile

"DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPI OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"



Şirketin yönetim kurulu başkanı Hikmet Eraslan, 120 katılımcı firma olduğunu, her birinin ayrı ürünleri ve kreasyonları olduğunu söyleyerek, "Buradan dünyaya açılan bir kapı olarak düşünebiliriz. Zaman içinde oluşan bir şey oldu ve şükürler olsun ki ülkemize çok hayırlar getiren bir organizasyon oldu. Katma değerli ürünler pazarlıyoruz" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının değerini vurgulayan Eraslan, "Modacılar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını, bitmesine birkaç hafta kala kutlamak istedik. Bu ömrümüz içerisinde bize bir daha nasip olmayacak bir şey. İlk defa sahneye çıktım ben de. Bu duyguyu yaşamak istedim" diye konuştu.



Eraslan, ABD'nin bazı bölgelerinde Türkiye'yi bilmeyenler olduğunu, bu nedenle Türkiye'ye gelen modellere sosyal sorumluluk adına 'Merhaba Türkiye' anonsunu yaptırdıklarını söyledi.