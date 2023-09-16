Dwayne "The Rock" Johnson ringlere geri döndü

Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktör Dwayne Johnson, her ne kadar oyunculuk kariyeriyle öne çıksa da aslında profesyonel bir güreşçi. ABD'li oyuncu, dört yıl sonra ilk maçına çıktı.
"The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncu, ABD'de SmackDown'ın bir bölümünde yer aldı.
😱😱😱@TheRock is here!!!!!!!#SmackDown pic.twitter.com/f9L07kvw1Y— WWE (@WWE) September 16, 2023
Son olarak 2019 yılında SmackDown'ın 20. yılına özel ringe çıkan oyuncu, hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
EN ÇOK KAZANAN AKTÖR"
Öte yandan oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçmişti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.
Bu rekor daha önce Robert Downey Jr.'a aitti. Oyuncu, "Captain America: Civil War" filminden 40 milyon dolar kazanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- N-Life Magazin
- Dwayne Johnson
- N-Life Kültür&Sanat