Dwayne "The Rock" Johnson ringlere geri döndü

Son olarak 2019 yılında SmackDown'ın 20. yılına özel ringe çıkan oyuncu, hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

EN ÇOK KAZANAN AKTÖR"



Öte yandan oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçmişti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.



Bu rekor daha önce Robert Downey Jr.'a aitti. Oyuncu, "Captain America: Civil War" filminden 40 milyon dolar kazanmıştı.