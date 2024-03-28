Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan açıklama: Hakkımdaki haberlerin aslı astarı yoktur

"DOLANDIRICILIK, ESKİ EŞİMİN FANTASTİK BİR UYDURMASIDIR"

"Bu konuyla ilgili onunla işbirliği yapan basın çalışanları ve şahıslar hakkında defalarca suç duyurusunda bulunmamıza rağmen, savcılık soruşturmasını sürdürmektedir" diyen ünlü isim, "Hakkımda çıkan hapis, dolandırıcılık, tutuklanma, 'Türkiye'ye gelmiyor' gibi iki haftada bir basına servis edilen haberlerin sebebi ve kaynağı budur. Bu haberlerin aslı astarı yoktur, olsa yedi yıldır her gün çıkan haberlerden sonra hapse girmem gerekirdi. Dolandırıcılık tamamen eski eşimin hınç alma duygusuyla yarattığı, kendisinin çok hoşuna giden fantastik bir uydurmadır. Aklı sıra böylelikle işlerim bozulacak, Uğur Akkuş batacak. Onun kafasına göre de Uğur Akkuş batarsa, parası biterse Ebru Şallı onu terk edecek. Eski eşim de herkese güçlü kadın olduğunu gösterecek. Benim verdiğim nafakalar ve servetle herkes güçlü olur, para olmasın göreyim güçlü kadını! Onunla düzenli işbirliği yapan insanlar tarafından yapılan sahte şikayetlerin, basına servis edilerek çıkarılan haberlerin hiçbirinin aslı astarı yoktur. Bunlara rağmen büyümeye, güçlenmeye, başarılı olmaya devam edeceğime hiç şüpheniz olmasın. Çocuklarıma iyi bir baba, eşime iyi bir koca, aileme iyi bir evlat, çalışanlarıma iyi bir patron, yaşadığım coğrafyaya iyi bir insan olmamı ne bu haset ve kıskanç insanlar topluluğu, ne de eski eş gibi bir leş enerji durduramayacaktır. Sevdiklerime önemle duyurulur!" ifadelerini kullandı.

