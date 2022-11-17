Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan çocuklarının annesi Gonca Derin'in iddialarına yanıt

Üç yıldır mutlu evlilikleri devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçtiğimiz haftalarda şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti. Şallı, hakkında çıkan haberleri "Aile arasında tartışma olur, fikir ayrılıkları da. Sizin olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz. Şiddet görsem zaten söylerim ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. Hanginiz benim yaşadığım acıyı yaşadı? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda" açıklamasıyla yalanlamıştı.



"LÜTFEN KIZIMA BİR ŞEY OLMASIN"

Tüm bunların ardından Akkuş ile ilgili eski eşi yeni iddialar ortaya attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gonca Derin, "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz" ifadelerine yer verdi. Polisi aradığını da dile getiren Derin, "Lütfen kızıma bir şey olmasın" dedi.



Bir paylaşım daha yapan iki çocuk annesi Derin, eski eşi Akkuş'a "Sabaha kadar buradayım" sözleriyle seslendi. Derin, sonrasında kızının teslim edildiğini duyurdu.



"ÇOCUKLARIMI TATİLE ÇIKARDIM"



Eski eşinin iddiaları üzerine sessizliğini bozan Akkuş, "Hakkımda yine asılsız birtakım iftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye... Bakmakla, korumak, kollamak, ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp, tatile çıkardım. Bu tür karalama ve asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen" ifadelerini kullandı.