Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den mutlu aile pozu

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz ay ikinci bebeklerine kavuştu. İkili, oğullarına Hazar adını verdi.
DÖRT KİŞİLİK AİLE POZU
Şimdilerde ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Ece Çeşmioğlu, doğum sonrası ailece çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
"İKİNCİ ÇOCUĞUN İSMİNE ASLA KARIŞMAYACAĞIM"
Öte yandan oğlunun ismi hakkında konuşan Ölmez, ilk çocuğunun ismini kendi seçtiğini belirterek "Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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