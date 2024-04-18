Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den mutlu aile pozu

2021 yılından bu yana mutlu evlilikleri devam eden ve geçtiğimiz ay ikinci çocukları Hazar'a kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Çeşmioğlu, dört kişilik aile pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den mutlu aile pozu

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz ay ikinci bebeklerine kavuştu. İkili, oğullarına Hazar adını verdi.

DÖRT KİŞİLİK AİLE POZU

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Ece Çeşmioğlu, doğum sonrası ailece çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den mutlu aile pozu - 1

"İKİNCİ ÇOCUĞUN İSMİNE ASLA KARIŞMAYACAĞIM"

Öte yandan oğlunun ismi hakkında konuşan Ölmez, ilk çocuğunun ismini kendi seçtiğini belirterek "Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...