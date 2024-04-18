Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den mutlu aile pozu

"İKİNCİ ÇOCUĞUN İSMİNE ASLA KARIŞMAYACAĞIM"



Öte yandan oğlunun ismi hakkında konuşan Ölmez, ilk çocuğunun ismini kendi seçtiğini belirterek "Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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