Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay'ın 6 yıllık evliliği sona erdi

2018 yılında Cihan Alpay ile dünyaevine giren Ece Vahapoğlu, 2019'da oğlu Efe'yi kucağına almıştı. Ünlü çiftten Ece Vahapoğlu, 6 yıllık evliliklerini bitirdiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay'ın 6 yıllık evliliği sona erdi

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Efe adında bir oğulları olan ünlü çiftten Ece Vahapoğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…" diyen ünlü isim, "Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik" ifadelerini kullandı.

Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay'ın 6 yıllık evliliği sona erdi - 1

Ece Vahapoğlu, sözlerini "Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…" diye noktaladı.

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