Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu

Sheeran “Bir ay içinde hamile karıma bir tümörü olduğu ve doğum sonrasına kadar tedavi yolu olmadığı söylendi. Kardeşim olan en iyi arkadaşım Jamal aniden öldü ve kendimi mahkemede dürüstlüğümü ve bir söz yazarı olarak kariyerimi savunurken buldum" dedi.



Ed Sheeran, aldığı kötü haberlerin hayatını değiştirdiğini, ruh sağlığını etkilediğini ve bu nedenle depresyona girdiğini söyledi.

"İLK DEFA İNSANLARIN BEĞENECEĞİ BİR ALBÜM YAPMAYA ÇALIŞMIYORUM"



Sheeran, olaylar sonunda müziğe bakış açısının da değiştiğini söyledi. İngiliz şarkıcı-söz yazarı, 5 Mayıs'ta çıkacak olan 'Subtract' adlı yeni albümünün bu depresyon etkisinde yazıldığını açıkladı.

Şarkıcı Ed Sheeran ile Cherry Seaborn çifti bebeklerinin adını açıkladı: Jüpiter Haberi Görüntüle Ünlü isim, “İlk defa insanların beğeneceği bir albüm yapmaya çalışmıyorum. Ben sadece dürüst ve yetişkin hayatımda bulunduğum yere uygun bir şeyler ortaya koyuyorum” ifadelerini kullandı.