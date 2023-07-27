Eda Erdem'den Tarkan paylaşımı: Megastar ve ben

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Megastar Tarkan ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eda Erdem'den Tarkan paylaşımı: Megastar ve ben

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı , hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Erdem, ile bir pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Megastar ve Ben" notunu ekledi.

Eda Erdem'den Tarkan paylaşımı: Megastar ve ben - 1

Filenin Sultanları ile Tarkan, bir markanın reklam çekimi için bir araya geldi.

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