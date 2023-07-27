Eda Erdem'den Tarkan paylaşımı: Megastar ve ben

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Erdem, Tarkan ile bir pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Megastar ve Ben" notunu ekledi.