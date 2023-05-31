Elçin Sangu "Jekyll and Hyde" müzikalinden ayrıldı

"YOLUNUZ HEP BAŞARILARLA DOLU OLSUN"

Müzikalden ayrıldığını Twitter hesabından duyuran Elçin Sangu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bir süredir içinde bulunduğum ve çok mutlu olduğum Jekyll and Hyde müzikalinin zamanlamalarımız uyuşamadığı için benim ile olan yolculuğu son buldu. Bu zamana kadar yanımda olan ve sahnede yaşadığım duyguları benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buna vesile olan Hayko Cepkin ve Feri Güler iyi ki hayatıma dahil olmuşsunuz.Sizi çok ayrı seviyorum. Ve tabiki kocaman aile olduğum ekibim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Yolunuz hep başarılarla dolu ve açık olsun."