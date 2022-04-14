Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 13:46
Uzun süredir birlikte program yapan şarkıcı Elif Buse Doğan ve müzisyen Serkan Çağrı’nın arası, ‘Langıdı Lang Lang’ sözleriyle meşhur olan ‘Samsak Döveci’ şarkısı nedeniyle açıldı.
Kütahya Tavşanlı yöresine ait anonim türkü, yıllar sonra Çağrı'nın klarnet çalıp, Doğan'ın yorumlamasıyla yeniden popüler olmuş ve kısa sürede dinlenme rekorları kırmıştı.
Ancak iki yakın arkadaşın arası şarkıyı aralarında paylaşamamaları nedeniyle açıldı.
ŞARKIYI AYRI AYRI ÇIKARDILAR
29 yaşındaki şarkıcı, geçtimiz günlerde türküyü tek başına okuyup ‘tekli’ olarak çıkardı.
Bu duruma sinirlenerek tepki gösteren 45 yaşındaki Çağrı da, şarkıyı ekibiyle birlikte yeniden hazırladı ve başka bir soliste okutup dijital platformlarda yayınladı.
"BÖYLE BİR DAVRANIŞ BEKLEMEZDİM, YAKIŞTIRAMADIM"
Konuyla ilgili açıklama yapan Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranış hiç beklemezdim, yakıştıramadım" dedi.
Kimseyle küs olmadığı belirten Doğan ise, "Bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile televizyon programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" diye konuştu.