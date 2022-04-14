Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi

"BÖYLE BİR DAVRANIŞ BEKLEMEZDİM, YAKIŞTIRAMADIM"



Konuyla ilgili açıklama yapan Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranış hiç beklemezdim, yakıştıramadım" dedi.



Kimseyle küs olmadığı belirten Doğan ise, "Bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile televizyon programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" diye konuştu.