Elvan Gruda kimdir? Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kaç yaşında ve neden öldü?

Elvan Gruda, 1968 yılında dünyaya geldi. Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda'nın kızıdır. Usta isim Ayşen Gruda ile Yılmaz Gruda 1965 yılında evlendi. Ancak çift 1976 yılında yollarını ayırdı.



Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda'nın da Emre adında bir oğlu var.



Elvan Gruda 55 yaşında hayatını kaybetmiştir.



ELVAN GRUDA NEDEN ÖLDÜ?



Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.



Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.