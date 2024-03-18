Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı

BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER



Öte yandan Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz yaz da yakın arkadaşları Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile Bodrum'da bir araya gelmişti.

Bu anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin "Bodrum, Bodrum" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.