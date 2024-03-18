Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı

90'lı yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Emel Müftüoğlu, uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu'yu ziyaret etti.
Yakın dostu Sezen Aksu'yu bir şeyler yerken fotoğraflayan Emel Müftüoğlu, paylaşımına "Yiyerek zayiflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.
Müftüoğlu'nun Sezen Aksu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER
Öte yandan Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz yaz da yakın arkadaşları Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile Bodrum'da bir araya gelmişti.
Bu anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin "Bodrum, Bodrum" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
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