Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Demet Sağıroğlu: Hayatımın kırılma noktası Kayahan'la tanışmam

"ANNEME DOYAMADIĞIMI HİSSEDİYORUM"



Demet Sağıroğlu hayatının olumsuz dönüm noktasını şöyle anlattı:

"Annemi kaybettim 2010 senesinde, bir anda kötü hastalıktan. Aradan 4 ay geçti babamı kaybettim. 2010 senesi benim için çok kötüydü. Orada ben büyüdüm, o zamana kadar ben büyük değilmişim. O zaman anladım, başka bir insan oldum, sorumluluk sahibi oldum. Anneme hep bir özlemim vardı, ben 2 yaşındayken ayrıldılar. Anneme doyamadığımı hissediyorum. O zamandan sonra bestelerim azaldı, bestelerimin sözleri değişti, daha farklılaştı. Bir süre küstüm, yazmadım yazamadım. Hep acıklı şarkılar yazmak istemediğim için yazdıklarımı şimdi ara ara kullanıyorum. O acıklı şarkıları neşelilerin arasına katıyorum.”