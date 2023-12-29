Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Demet Sağıroğlu: Hayatımın kırılma noktası Kayahan'la tanışmam

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Demet Sağıroğlu konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Sağıroğlu yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Uzun süredir Amerika’da yaşayan Demet Sağıroğlu, kesin dönüş yaptığını belirtti. Şarkıcı, "Yeni şarkım çıkacak sonra albüm gelecek. Amerika’da 7 sene kaldım, arada gittim geldim. Pandemide çok uzun kalmak zorunda kaldım, 3 sene hiç gelmeden sonra fenalık geçirip geri geldim. Burada yerleşiğim" dedi.
"ANNEME DOYAMADIĞIMI HİSSEDİYORUM"
Demet Sağıroğlu hayatının olumsuz dönüm noktasını şöyle anlattı:
"Annemi kaybettim 2010 senesinde, bir anda kötü hastalıktan. Aradan 4 ay geçti babamı kaybettim. 2010 senesi benim için çok kötüydü. Orada ben büyüdüm, o zamana kadar ben büyük değilmişim. O zaman anladım, başka bir insan oldum, sorumluluk sahibi oldum. Anneme hep bir özlemim vardı, ben 2 yaşındayken ayrıldılar. Anneme doyamadığımı hissediyorum. O zamandan sonra bestelerim azaldı, bestelerimin sözleri değişti, daha farklılaştı. Bir süre küstüm, yazmadım yazamadım. Hep acıklı şarkılar yazmak istemediğim için yazdıklarımı şimdi ara ara kullanıyorum. O acıklı şarkıları neşelilerin arasına katıyorum.”
"İSTEYEREK ŞÖHRET OLMADIM"
Şöhretin insanı değiştirdiğini belirten Demet Sağıroğlu, “İsteyerek şöhret olmadım. Biraz değişmişimdir, ukalalık olmuştur. Ekran önünde daha sakin ve ağırım ama arkadaşlarım arasında yaramaz bir kızım.” dedi.
"HAYATIMIN KIRILMA NOKTASI KAYAHAN AĞABEYLE TANIŞMAM"
Sağıroğlu, usta sanatçı Kayahan hakkında "Hayatımın kırılma noktası Kayahan ağabeyle tanışmam. Onun bana Eurovision teklifi ile başlayan vokalistlik hayatım, 5 sene sürdü. Sonra Şehrazat tabii ki ve Uzay Heparı. Usta-çırak ilişkimiz vardı. Konservatuarda öğrenmediğim çok şeyi Kayahan’la sahnede öğrendim. Nasıl şarkı söylenir, şarkı nasıl yazılır, sahne nasıl yönetilir, seyirciye saygı, müziğe saygı bunları Kayahan’dan öğrendim. Çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, "Şehrazat’tan da çok şey öğrendim. Şarkının nasıl yazılacağını, nerede nasıl bağırılacağını bana öğretti" dedi.
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