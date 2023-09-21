Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Melek Mosso: Hep iyi hatırlanmak isterim

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu şarkıcı Melek Mosso’yu konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Mosso yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan, kariyerinde ilerlemiş kendini kanıtlamış biri olan Melek Mosso’ya, “Senin hedeflerin neler?” diye sordu.
Mosso, “Bir süredir hayal kurmadığımı fark ettim bunu bilinçli olarak yapmıyorum ama sanki bir çerçevenin içindeymişim gibi geldi; Bu bir yolculuk asla bitmeyecek müzik sürekli gelişen bir şey fakat bazen durmak gerekiyormuş" dedi.
"KONSERVATUVAR OKUMAK İSTEDİĞİMDE ÖĞRETMEN OL DEDİLER"
Ahmet Mümtaz Taylan, Mosso’ya "Müzik alanında ilerlemede ailenden destek gördün mü?" diye sordu. Mosso’nun bu soruya cevabı, “Konservatuvar okumak istediğimi söylediğimde bana öğretmen ol dediler" şeklinde oldu.
Taylan, Mosso’ya ahlakın onun için neyi ifade ettiğini sordu. Melek Mosso, “İyi hissettiriyor. Kendine ve çevreye saygılı iyi ve yapıcı olmaktır” diye cevapladı.
Programın ilerleyen dakikalarında Mosso, empati kurduğu kişinin Şebnem Ferah olduğunu öğrenince Şebnem Ferah’ın "Deli Kızım Uyan" şarkısını seslendirdi.
"HER DUYGUDAN BESLENİRİM"
Melek Mosso, “Hangi duygulardan besleniyorsun?” diye soran Taylan'a "Ben her duygudan beslenirim. Bir keresinde sahil kenarında oturuyordum denizi izliyordum yanımda bir çift vardı o kadar tatlılardı ki hemen kendiliğinden döküldü sözler şarkı söylemeye başladım" yanıtını verdi.
Programın sonlarında Ahmet Mümtaz Taylan “İleride nasıl hatırlanmak istersin?” diye bir soru yöneltti. Mosso, “İyi hatırlanmak isterim, biri beni hatırladığında gülümsesin hiç ağlamasın" diyerek programa veda etti.
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