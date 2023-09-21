Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Melek Mosso: Hep iyi hatırlanmak isterim

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu şarkıcı Melek Mosso’yu konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Mosso yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Taylan, kariyerinde ilerlemiş kendini kanıtlamış biri olan Melek Mosso’ya, “Senin hedeflerin neler?” diye sordu.



Mosso, “Bir süredir hayal kurmadığımı fark ettim bunu bilinçli olarak yapmıyorum ama sanki bir çerçevenin içindeymişim gibi geldi; Bu bir yolculuk asla bitmeyecek müzik sürekli gelişen bir şey fakat bazen durmak gerekiyormuş" dedi.

"KONSERVATUVAR OKUMAK İSTEDİĞİMDE ÖĞRETMEN OL DEDİLER"

Ahmet Mümtaz Taylan, Mosso’ya "Müzik alanında ilerlemede ailenden destek gördün mü?" diye sordu. Mosso’nun bu soruya cevabı, “Konservatuvar okumak istediğimi söylediğimde bana öğretmen ol dediler" şeklinde oldu.