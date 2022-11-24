Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan oyuncu Hatice Aslan: Hayatta kırmızı çizgilerim yok

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Hatice Aslan’ı konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Aslan, yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Yaşanmış hikayesini anlatmaya başkamadan önce Taylan, “Hayatında kırmızı çizgilerin var mı?” diye sordu. Aslan, “Hayatta her şey olabiliyor bundan dolayı kırmızı çizgilerim yok” dedi.



Taylan'ın “Kalabalık bir aileye sahipsin. Bildiğim kadarı ile 9 çocuklu bir ailenin evladısın. Aile kavramı senin için nedir? Çocuklar ile aranın çok iyi olduğunu biliyorum. Koruyucu annelik yapmak ister miydin?” sorusuna Aslan, "Aile bağlarımız çok güçlü ama birbirimizin hayatına müdahale edecek kadar değil. Mesela ailem benimle ilgili çıkan haberlere asla tepki göstermedi. Aramızda birbirimize karşı büyük bir saygı var. Ben de koruyucu anne olmak isterdim ama çok zor olduğunu söyledikleri için vazgeçtim. Oyuncu olmasaydım anaokulu öğretmeni olmak isterdim. Çünkü çocuklara hayranım" diyerek yanıt verdi.



Aslan oğlu Ekin ve anneliği hakkında ise şöyle konuştu: "Çok genç yaşta anne olduğum için Ekin ile birlikte anneliği de öğrendim. Zamanında kardeşlerime de annelik yapmışlığım vardı. Ekin ise bana dinlemem gerektiğini öğretti. Israrlı müdahalelerin iyi olmadığını öğrendim"