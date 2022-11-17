Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan oyuncu Hazal Subaşı: Babamla sadece yazları görüşüyorduk

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Hazal Subaşı’nı konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Subaşı yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



"BABAM BEN ORTAOKULDAYKEN VEFAT ETTİ"



Subaşı, “Babanla ilişkin nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Babam ben ortaokulda okurken vefat etti. Annem ile babam ben çok küçük yaştayken boşanmıştı. Babam yat kaptanlığı yapmaya başladığı için sürekli seyahat halindeydi. Sadece yazları teknede görüşüyorduk”



“Yaşadığın ve unutamadığın bir olay var mı?” sorusuna ünlü oyuncu “Zihnimde fotoğraf karesi gibi anlar var. Hem ailem ile ilgili hem de meslekteki ilk yıllarımda yaşadığım zorluklarla ilgili ve her birinin bir şeyler öğretiğini düşünüyorum. Zihnimde durarak bana önlem aldırıyorlar. Yoksa çok çabuk unutuyorum" diyerek yanıt verdi.

“KENDİ KAFAMDAKİ AŞKA İNANIYORUM"



Programın ilerleyen dakikalarında Taylan: “Aşka inanıyor musunuz?” diye sordu. Subaşı, “Kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Herkesin aşk tanımının aynı olmadığını düşünüyorum. Zaman ile aşık olunacağına inanıyorum ve bence henüz aşık olmadım. Benim için aşk güçlü, vazgeçilmez bir duygudur” şeklinde yantladı.



"Yalnızlığı tarif eder misin? Yalnız kalmak seni mutlu eder mi?” sorusu karşısında ise Subaşı şöyle konuştu: “Yalnızlık kimsenin sevgisini hissedememektir. Kişiler ile alakalı değil hissettiğin duygular ile alakalıdır. Kalabalıklar içinde yalnız hissedebilirsin. Bazı anlarda yalnız kalmak beni mutlu ediyor ama yalnız bir hayat sürdüremem"