Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan Yılmaz Erdoğan: Platonik bir aşk hayatı yaşadım

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında Yılmaz Erdoğan’ı konuk etti.



Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Erdoğan yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Taylan, Erdoğan’a, “Çocuk sahibi olmak insanı değiştiriyor mu, kız ve erkek çocuk arasında farklılıklar var mı?” diye sordu.



Erdoğan, “Erkek çocukların bir şey yaparken babaya kanıtlama çabası var. Oğlum Rodin ile aramızda rekabetçi bir baba-oğul ilişkisi var. Öte yandan kızım Berfin ile ilişkimiz daha farklı. O bana çok düşkündür, sevecendir. Berfin’i erkek çocuğu gibi yetiştirdim; futbol oynar, maç izler” dedi.



Ardından Taylan, Erdoğan’a, “Senin hayatını bambaşka yönlere çeviren bir dönüm noktası var mı?” sorusunu yöneltti.



Erdoğan, “Bir değil, birden çok dönüm noktası oldu. Okulun futbol takımındayken, hocam beni ünlü takımlara tanıtmak amacıyla maç organize etmişti. Fakat ben maç yerine okul korosunda sevdiğim bir arkadaşımla kalmayı tercih ettim. Önümdeki o fırsatı kaçırmış oldum” dedi.