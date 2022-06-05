Yılmaz Erdoğan'dan Russell Crowe sürprizi

Önceki gün tek kişilik gösterisi 'Münaşaka' ile Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkan Erdoğan, gösteri öncersi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, uzun süre 'Münaşaka' gösterisini yapmayacağını açıkladı ve "Organize İşler’in senaryosunu yazmak için Köyceğiz’e gideceğim. Sonbahara kadar senaryoyu bitireceğim" dedi.

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan , 'Organize İşler' serisini dizi olarak çekmeye hazırlanıyor. Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Russell Crowe 'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünde yer aldığı, 2014 yılında vizyoan giren ' The Water Diviner' (Son Umut) filminde 'Binbaşı Hasan' karakterini canlandıran Erdoğan, eski rol arkadaşı Russell Crowe'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Russell Crowe’a Organize İşler dizisinde yer alması için teklif götürecek misiniz?" sorusuna, "Kendisiyle çok uzun zaman önce bunun için konuşmuştuk. Bir senaryo göndereceğim" yanıtını verdi.

2019 yılında 'Sazan Sarmalı' filmiyle vizyonda olan 'Organize İşler' serisini dizi olarak çekeceğini açıklayan sanatçı, sekiz bölüm olarak planlanan yapımın çekimlerine eylül ayında başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, eski filmden bazı oyuncuların dizi versiyonunda yer alacağını, yeni isimlerin de ekleneceğini belirtmişti.