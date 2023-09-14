Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Yasemin Sakallıoğlu: Mesleğime çok takıntılıyım

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında komedyen Yasemin Sakallıoğlu’nu konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Sakallıoğlu yaşanmış hikayeler ile empati kurdu. Başlamadan önce Taylan, Sakallıoğluna "Anılar senin için neyi ifade eder?" diye sordu. Sakallıoğlu’nun bu soruya cevabı ise “Anıları önemserim ama hepsi benim için bir banka gibidir. Sanki hepsi bir yatırımdır muhakkak bir yerde kullanacağım" oldu.
Taylan, ailesi ile arasındaki ilişkiyi sorduğunda Sakallıoğlu “Ailedeki görevim uzlaştırıcılık” diyerek kısaca cevap verdi. Taylan “Peki senin takıntı boyutunda tutkuların var mı?” diye sordu. Sakallıoğlu, bu soruyu “Mesleğime çok takıntılıyım. İzleyemiyorum kendimi, sinirleniyorum" diye cevapladı.
Taylan, Sakallıoğlu’na hayatta onu motive eden şeyin ne olduğunu sordu. Sakallıoğlu “Olaylara biraz gerçekçi yaklaşıyorum ben. Birine her şeyi bağladığınızda ona bir şey olduğunda o sizi tamamen hayattan koparabiliyor. Var olanın o anda değerini bilmeyi tercih ederim. Her şeyi ona bağlama taraftarı değilim, sağlamcıyımdır” diye cevapladı.
Taylan, Sakallıoğlu’nun evliliğini sorduğunda Sakallıoğlu espirili bir şekilde ilişkilerinin nasıl başladığını “Benim ilişkilerimin temelinde bir arkadaşlık olmalı. Eşim benim hem en yakın arkadaşım hem sevgilim. Çok yakın arkadaştık, Burak benimle sevgili olmuyordu ama sevgili gibi her şeyime karışıyordu. En sonunda sevgili miyiz değil miyiz üzerine bir toplantı aldık. Onun çıkma teklifi etmesini sağladım, bir iş toplantısıymış gibi hasas noktalarımızı söyledik sonucunda karar verdik. Herkese tavsiyem sevgili olmadan önce toplantı yapılmalı" sözleriyle anlattı.
Taylan “Kendini azimli birisi olarak tarif edebilir misin?” diye sordu. Sakallıoğlu “Ederim, çünkü azim benim için şuna sebep oluyor; benim için azim sonucunu bilmeksizin çabalamaktır. Bu yüzden azim benim için çok kıymetlidir. Aynı zamanda azim sayesinde bir şeyi yapmamayı da öğreniyorum, çabalıyorum eğer olmuyorsa bu benim için değil diyebiliyorum" cevabını verdi.
Birçok alanda ilk olan Sakallıoğlu’na Taylan “İlk kadın komedyen olmak nasıl bir şey?” diye sordu. Sakallıoğlu “Daha fazla ne yapabilirim? Daha nasıl değerli hale getirebilirim? Bunları düşünüyorum çünkü kadın komedyen ve erkek komedyen arasında fark var. Erkek komedyenin komedisine daha hazırız. Komedi oyunculuğundan bahsetmiyorum, komiklikten bahsediyorum. Bir kadının stand up yapmasına biz son zamanlarda alıştık. Bir sürü kadın komedyen var hepsinin yolları açık olsun. Ama bir kadın komedyenin bir erkek komedyen kadar iyi stand up yaptığını kanıtlayarak yola çıkması gerekiyor. Ben bir erkeğe bir kadınında bir erkek kadar güldürebildiğini göstermiş olmam benim için bir başarıdır" ifadelerini kullandı.
Programın ilerleyen dakikalarında Sakallıoğlu, konservatuvara üçüncü girişinde kazandığını ve konservatuvar sınavına dair hiçbir şey bilmediğini açıkladı. Programın sonlarında Sakallıoğlu, “Komedyenlik hep frene basmak zorunda olduğunuz bir meslek” diyerek Taylan’ın programına veda etti.
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