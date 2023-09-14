Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Yasemin Sakallıoğlu: Mesleğime çok takıntılıyım

Taylan, Sakallıoğlu’na hayatta onu motive eden şeyin ne olduğunu sordu. Sakallıoğlu “Olaylara biraz gerçekçi yaklaşıyorum ben. Birine her şeyi bağladığınızda ona bir şey olduğunda o sizi tamamen hayattan koparabiliyor. Var olanın o anda değerini bilmeyi tercih ederim. Her şeyi ona bağlama taraftarı değilim, sağlamcıyımdır” diye cevapladı.

Taylan, Sakallıoğlu’nun evliliğini sorduğunda Sakallıoğlu espirili bir şekilde ilişkilerinin nasıl başladığını “Benim ilişkilerimin temelinde bir arkadaşlık olmalı. Eşim benim hem en yakın arkadaşım hem sevgilim. Çok yakın arkadaştık, Burak benimle sevgili olmuyordu ama sevgili gibi her şeyime karışıyordu. En sonunda sevgili miyiz değil miyiz üzerine bir toplantı aldık. Onun çıkma teklifi etmesini sağladım, bir iş toplantısıymış gibi hasas noktalarımızı söyledik sonucunda karar verdik. Herkese tavsiyem sevgili olmadan önce toplantı yapılmalı" sözleriyle anlattı.