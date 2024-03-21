Empati'nin konuğu Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına Aydan Şener konuk oldu. Kenan Kalav ile rol aldığı, 1986 yapımı "Çalıkuşu" dizisi ile şöhreti yakalayan Aydan Şener, yoğun bir iş temposu olduğunu anlattı.
Bir süredir Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan ve çekimler için Ayvalık-İstanbul arası mekik dokuduğunu söyleyen Şener, Kibarlık Budalası oyununa da devam ettiğini belirtti.
"AŞK, TUTKUYLA YAŞANMALI"
Aşk nedir? sorusuna yanıt veren Şener, "Tutkuyla olursa çok güzel ama süresi olan bir şey. Sevgi, alışkanlık gibi bir şeye dönüşürse de güzel. Ama ben aşkın tutkuyla yaşanması gerektiğini düşünüyorum. İnsanı mutlu eden, pozitif enerji veren bir şey" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİK BANA GÖRE DEĞİL"
Aydan Şener, "Senin için evlilik ne ifade ediyor?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Evlilik bana göre bir şey değil. Zaten ben çok erken evlendim ve çocuğum oldu. İyi ki evlenmişim de Ecem dünyaya gelmiş, o ayrı. 8-9 senelik evlilikten sonra ayrıldım ve bir daha evlenmedim. Hiç de düşünmedim evliliği. İnsan doğasına çok uygun bir kurum olduğunu da düşünmüyorum."
1983-1991 yılları arasında Ayhan Akbin ile evli kalan Aydan Şener'in bu ilişkiden Ecem (36) adında bir kızı bulunuyor.
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