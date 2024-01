Empati'ye konuk olan Esra Erol: Şaşırmadığımızda hayatta tekdüzelik başlar

"EMPATİ ÇOK ZOR BİR DUYGU"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Gerçek hayatlara dokunmak nasıl bir duygu?” sorusuna da yanıt veren Erol, “Bir tarafta programcı Esra Erol, diğer tarafta insan Esra Erol olarak beni her iki tarafımla da yoğun hayatlara götürüyor. O süre içerisinde yıprandığımı ve yorulduğumu hissedebiliyorum ama eğer o sonuca ulaştıysak, sorunu çözdüysek iyi ki bu işi yapıyorum diyorum. Hala şaşırıyorum 8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada her ev, her aile, her kültür, her memleket, her toprağın bambaşka bir dokusu var. İnsanlar şaşırtmaya devam ediyorlar. Şaşırmadığımızda hayatta tekdüzelik başlar. Aslında biriyle üzülmekle biri için üzülmek arasında çok ciddi bir fark var. Doğru empati bence sadece programda değil hayatımın her alanında olan bir duygudaşlık yani başka birinin adına düşünme onun yerine geçme biraz da. Empati aslında çok zor bir duygu, kolay bir duygu değil çünkü konfor alanından çıkıp o insan gibi düşünmek zorundasın. Ben yapı gereği sanırım empatisi yüksek bir insanım Yapmış olduğum işte de bana artıları çok" dedi.