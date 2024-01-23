Empati'ye konuk olan Esra Erol: Şaşırmadığımızda hayatta tekdüzelik başlar

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına Esra Erol konuk oldu.
Programının reality show olduğunu belirten Esra Erol, “Kendimi birazcık daha yapmış olduğum içerikte ve programda, program dinamiği ve almış olduğum konular sebebiyle daha uzlaştırıcı olarak görüyorum. Bir de gerçeğe çok daha yakın yani hayatın kendisi” dedi.
"EMPATİ ÇOK ZOR BİR DUYGU"
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Gerçek hayatlara dokunmak nasıl bir duygu?” sorusuna da yanıt veren Erol, “Bir tarafta programcı Esra Erol, diğer tarafta insan Esra Erol olarak beni her iki tarafımla da yoğun hayatlara götürüyor. O süre içerisinde yıprandığımı ve yorulduğumu hissedebiliyorum ama eğer o sonuca ulaştıysak, sorunu çözdüysek iyi ki bu işi yapıyorum diyorum. Hala şaşırıyorum 8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada her ev, her aile, her kültür, her memleket, her toprağın bambaşka bir dokusu var. İnsanlar şaşırtmaya devam ediyorlar. Şaşırmadığımızda hayatta tekdüzelik başlar. Aslında biriyle üzülmekle biri için üzülmek arasında çok ciddi bir fark var. Doğru empati bence sadece programda değil hayatımın her alanında olan bir duygudaşlık yani başka birinin adına düşünme onun yerine geçme biraz da. Empati aslında çok zor bir duygu, kolay bir duygu değil çünkü konfor alanından çıkıp o insan gibi düşünmek zorundasın. Ben yapı gereği sanırım empatisi yüksek bir insanım Yapmış olduğum işte de bana artıları çok" dedi.
“DÜNYADAKİ DİĞER SAVAŞÇIMI BULDUM”
Eşi Ali Özbir ile ilgili de konuşan Erol, “İyi bir insan olduğu için aşık oldum, erdemli ve vicdanlı olduğu için aşık oldum. Beni en çok etkileyen boyu posu, kim olduğu değildi. İyi bir insandı karşımdaki. Ben iyi insanları severim. Bence bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum. Hayata aynı yerden bakıyor, hayat mücadelesini beraber veriyor. Karşılaşmamız bir tesadüftü, bir araya gelmemiz ilk görüşte aşktı. Zorlukları paylaşıyoruz. Biz beraberde çalışıyoruz. Sırtımı yaslayabileceğim, güvendiğim birinin olması benim için çok önemli. Kendimi kötü hissettiğimde eşim mutlaka benim için bir şeyler yapar" ifadelerini kullandı.
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