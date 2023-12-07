Empati'ye konuk olan Zuhal Olcay: Kadın hep savaşçı olmak zorunda

“KENDİME O KORİDORDA GELECEK İNŞA ETTİM”

Ailesiyle beraber yaşadıkları evilerinin koridorunun kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Zuhal Olcay, “İki ay önce ailemle oturduğum o evin olduğu mahalleden geçerken evin mobilyalı olarak kiraya verildiği ilanını gördüm. Dedim ki ben buraya girmek istiyorum. 25 yıldır yanımda emektar çalışan çok sevgili artık ailem diyeceğim Metin ve Zübeyde’ye dedim ki ‘Gelin girmemiz lazım bu evi görmek istiyorum’. Şapka taktım ve böyle sanki onlar evi tutacaklarmış gibi davrandım. Ayıp oldu ama eğer dinliyorsa kusura bakmasın o evi bana gösteren emlakçı arkadaş. Eve girdim bütün odaları dolaştım. Şarkı söylediğim koridorun akustiği çok iyiydi. Koridora tekrar baktığımda ne kadar küçük olduğunu fark ettim ama o zamanlar benim için çok büyüktü o koridor. Onca şeyi nasıl sığdırmışım o koridora çok enteresandı. Kendime o koridorda bir gelecek inşa etmişim” dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Mutlu bir ev miydi?” sorusuna da yanıt veren Ocaly, “Çok değil, anlaşamıyorlardı çok fazla. İkisine de birer birer baktığında çok güzel iki ayrı insanlar ama maalesef yanlış cast. Sanatçı olmamda da bu yolda ilerlememde de çok büyük destek gördüm. Çünkü ailemde çok fazla sanatçı vardı" ifadelerini kullandı.