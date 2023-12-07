Empati'ye konuk olan Zuhal Olcay: Kadın hep savaşçı olmak zorunda

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay konuk oldu. Ünlü isim, çocukluğundan, evliliğe birçok konuda bilinmeyenlerini anlatttı.
İLK SAHNEYE ÇIKTIĞI ANI ANLATTI
Küçük yaşlardan beri şarkı söylediğini belirten Zuhal Olcay, mikrofon başına geçtiği ilk anları şöyle anlattı:
“İlkokul 5. sınıfta kıyafet balosu vardı sene sonu gösterisinde ve orada bir şarkı söyledim. Annem komşunun kızıyla bana çok tatlı kıyafet balosu için elbise dikmişti; beyaz bir doktor önlüğü gibi bir örnek boyun kısmında ay yıldız, kırmızı kep gibi bir şey ben Türkiye’yim. Selma vardı benim çocukluk arkadaşım benden biraz daha küçük o da yavru vatan Kıbrıs’tı. Ben onu sararak yürüyorum sonra da o biraz emprovize oldu galiba mikrofona çıktım bir şarkı söyledim, ilk sahneye çıkışım o onu hatırlıyorum."
“KENDİME O KORİDORDA GELECEK İNŞA ETTİM”
Ailesiyle beraber yaşadıkları evilerinin koridorunun kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Zuhal Olcay, “İki ay önce ailemle oturduğum o evin olduğu mahalleden geçerken evin mobilyalı olarak kiraya verildiği ilanını gördüm. Dedim ki ben buraya girmek istiyorum. 25 yıldır yanımda emektar çalışan çok sevgili artık ailem diyeceğim Metin ve Zübeyde’ye dedim ki ‘Gelin girmemiz lazım bu evi görmek istiyorum’. Şapka taktım ve böyle sanki onlar evi tutacaklarmış gibi davrandım. Ayıp oldu ama eğer dinliyorsa kusura bakmasın o evi bana gösteren emlakçı arkadaş. Eve girdim bütün odaları dolaştım. Şarkı söylediğim koridorun akustiği çok iyiydi. Koridora tekrar baktığımda ne kadar küçük olduğunu fark ettim ama o zamanlar benim için çok büyüktü o koridor. Onca şeyi nasıl sığdırmışım o koridora çok enteresandı. Kendime o koridorda bir gelecek inşa etmişim” dedi.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Mutlu bir ev miydi?” sorusuna da yanıt veren Ocaly, “Çok değil, anlaşamıyorlardı çok fazla. İkisine de birer birer baktığında çok güzel iki ayrı insanlar ama maalesef yanlış cast. Sanatçı olmamda da bu yolda ilerlememde de çok büyük destek gördüm. Çünkü ailemde çok fazla sanatçı vardı" ifadelerini kullandı.
Kadın olmanın bu coğrafyada çok zor olduğunu belirten Zuhal Olcay, “Çok fazla baskıya maruz kalmak, böyle ortamlarda doğup büyüyor olmak, emek eşitsizliği, anne olmak, erkekler tarafından zorbalığa maruz kalmak… Kadın hep savaşçı olmak zorunda” dedi.
"EVLİLİK ZOR"
Zuhal Olcay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Oyuncuların evlilikleri neden zor oluyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Oyuncuların zor bir çalışma temposu var. Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik zor.”
Öte yandan Selçuk Yöntem (1976-1979), Zafer Olcay (1980-1987) ve Haluk Bilginer'le (1992-2004) evlenip boşanan Zuhal Olcay'ın iş insanı Zafer Olcay'la ilişkisinden Ceren (42) adından bir kızı bulunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Empati
- Zuhal Olcay
- Ntv
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati