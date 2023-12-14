Empati'ye konuk olan Prof. Dr. Bingür Sönmez: Mesleğimde sınırsız bir özgürlüğüm oldu

"ÇOCUKLUK HAYALİM ÇOBAN OLMAKTI"



Sönmez, “Çocukken çoban olmak istediğiniz doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Babam Erzurum’un Aziler Köyü’nden gelme. Her tatilde oraya giderdik, o kadar güzeldiki o köy hayatı. Bir çocuğun hayali süt içmekti benimkisi çoban olmaktı. Zorla doktor yaptılar. 50 yaşımda aklıma geldi ya ben çoban olmak istiyordum ne yapmam lazım diye çoban kavalı çalmam lazım dedim. Sinan Çelik dünyaca önlü bir kaval virtüözü, akrabalarımız da var komşu köydeniz ve stüdyosu hastaneme çok yakın, ona haber gönderdim, çok bayıldı. Hemen çoban kepeneği aldım. Sinan'dan rica ettim, akşamları geç vakit geliyordu, kısa zamanda çoban kavalı çalmayı öğrendim. Aslında müzik terapi Farabi’den beri olan bir şey. Yalnız bir fark var batı yoğun bakımında bizim yoğun bakımımızda müzik her zaman vardır. Hemşireler kendileri için çalabilirler herkes aynı müziği dinleyebilir doğrusu bu değil bireysel olması lazım. Hastayı tanımak ve ona göre bir müzik çalınması lazım. Mesela depresyonda olan bir hastaya enerji verecek bir müzik yapılır. Biz bu farkı yarattık ve ciddi bir gelenek haline geldi. Birçok yoğun bakımda müzikle ilgili genç arkadaşlarımız hastalara birebir reçete gibi bunu ciddi bir çalışma yaptık. Örneğin 15 hastaya aynı ilaçlar giderken birinin tansiyonu yüksek olduğunda 15 dakika sonra düştüğünü gördük. Bu durum yabancı kanallarda ve basınlarda hep haber oldu.”