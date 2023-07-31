Emre Yetkin'den Burcu Biricik'e: Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş

2016 yılında nikah masasına oturan Burcu Biricik ile Emre Yetkin, mutlu evliliklerini gözlerden  uzak bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü çiftten Emre Yetkin, son paylaşımında 7. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Emre Yetkin'den Burcu Biricik'e: Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan , 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, 7. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Emre Yetkin, eşinin dizinde yattığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Emre Yetkin'den Burcu Biricik'e: Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş - 1

"YAN YANA GÜLEBİLMENİN LÜKSÜNÜ YAŞIYORUM SEVGİLİM"

Yetkin, paylaşımına; "Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım" notunu düştü.

Eşinin romantik sözlerine kayıtsız kalamayan Burcu Biricik ise "Üf 7 yıl mı? Seni seviyorum" yorumunu yaptı.

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