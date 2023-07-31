Emre Yetkin'den Burcu Biricik'e: Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş

"YAN YANA GÜLEBİLMENİN LÜKSÜNÜ YAŞIYORUM SEVGİLİM"

Yetkin, paylaşımına; "Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım" notunu düştü.



Eşinin romantik sözlerine kayıtsız kalamayan Burcu Biricik ise "Üf 7 yıl mı? Seni seviyorum" yorumunu yaptı.