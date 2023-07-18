Enis Arıkan: Tanımadığım insan sevmem, kapıma gelmeyin!

Son olarak "Camdaki Kız" adlı dizide rol alan Enis Arıkan, proje final yapınca soluğu tatilde aldı. Çeşme Alaçatı'daki evine giden ve yorgunluk atan ünlü oyuncu, fotoğraf çektirmek için evinin kapısına gelen hayranlarına isyan etti.

"LÜTFEN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN EVİME GELMEYİN"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Arıkan “Tam çok taze olmuşken söyleyeyim; lütfen Alaçatı’daki evime gelmeyin kardeşim" dedi ve ekledi:

"Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu. Tanımadığınız insanın kapısını çalıp ‘Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?’ diyemezsiniz. Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde ‘fotoğraf istiyorum’ demişti. Yemin ediyorum size... Yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız, çok şekeriz. Ama zıkkımın dibi... İstemiyorum evimde sizi. Donlayım, çıplağım gelmeyin artık. Koskoca insanlar geliyorlar, sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni. Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…"