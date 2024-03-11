Eşi sosyal medyadan duyurdu: Survivor Yunus Emre baba oluyor

"SÖZÜMDEN DÖNMEDEN BEKLİYORUZ BABAMIZ"



Açıklamasında hamile olduğunu da müjdeleyen Özden, "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.

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