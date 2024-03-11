Eşi sosyal medyadan duyurdu: Survivor Yunus Emre baba oluyor

Survivor All Star 2024'te kırmızı takımda mücadele eden ve art arda aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

Eşi sosyal medyadan duyurdu: Survivor Yunus Emre baba oluyor

Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve bu sezon "All Star" formatıyla ekranlara gelen 'da heyecan hiç bitmiyor.

Elemelerin düzello ile gerçekleştiği 'da Yunus Emre Özden aldığı cezalarla gündemden düşmüyor.

Son olarak mavi takımdan Berna ile tartışan ve dört ödülden yararlanamayacağı açıklanan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Eşi sosyal medyadan duyurdu: Survivor Yunus Emre baba oluyor - 1

"SESİNİ DUYMADAN GEÇİRDİĞİM 82'NCİ GÜN"

Eşinin ceza almasına üzülen Beria Özden, Yunus Emre'ye özlemini "Bugün de ölmedik, yaşadık mı bilmem. Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82'nci gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum, bir yandan sabırla bekliyorum" sözleriyle aktardı.

Eşi sosyal medyadan duyurdu: Survivor Yunus Emre baba oluyor - 2

"SÖZÜMDEN DÖNMEDEN BEKLİYORUZ BABAMIZ"

Açıklamasında hamile olduğunu da müjdeleyen Özden, "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.

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