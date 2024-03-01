Eşi ve ikiz oğullarını fotoğraflayan İdo Tatlıses: Gerçekler bir sonraki karede

22 Ocak 2024 tarihinde ikiz oğulları  İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses- Yasemin Şefkatli çifti şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. İdo Tatlıses, ikizleriyle ilgilendiği anları gözler önüne serdi.

Eşi ve ikiz oğullarını fotoğraflayan İdo Tatlıses: Gerçekler bir sonraki karede

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten bebek müjdesi gelmişti.

İkiz bebek beklediklerini duyuran Şefkatli ile Tatlıses, 22 Ocak'ta oğullarına kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. 

Eşi ve ikiz oğullarını fotoğraflayan İdo Tatlıses: Gerçekler bir sonraki karede - 1

"GERÇEKLER BİR SONRAKİ FOTOĞRAFTA"

Şimdilerde anne-baba olmanın tadını çıkaran çiftten İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve bebek arabasındaki ikizlerinin fotoğrafını paylaştı.

Ardından bebeklerle ilgilendiği anları da takipçilerinin beğenisine sundu. Tatlıses, paylaşımına; "Asıl gerçekler bir sonraki fotoğrafta" notunu düştü.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Yasemin Şefkatli de "Ama yurdum insanı yemez bunları" yorumunu yaptı.

Eşi ve ikiz oğullarını fotoğraflayan İdo Tatlıses: Gerçekler bir sonraki karede - 2

"BABA OLARAK GİRDİĞİN İLK YAŞIN"

Öte yandan İdo Tatlıses, 15 Şubat'ta 32 yaşına girmişti. Yasemin Şefkatli, eşinin yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı:

"Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak. Sen bizim en büyük şansımızsın biliyorum, hani derler ya gölgesi yeter diye işte tam olarak öyle. İyi ki doğdun İdom iyi ki beni buldun, iyi ki bizimsin seni çok seviyorum, nice güzel yaşların olsun sevgilim, çok yaşa, mutlu yaşa bizle yaşa!"

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