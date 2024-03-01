Eşi ve ikiz oğullarını fotoğraflayan İdo Tatlıses: Gerçekler bir sonraki karede

"BABA OLARAK GİRDİĞİN İLK YAŞIN"

Öte yandan İdo Tatlıses, 15 Şubat'ta 32 yaşına girmişti. Yasemin Şefkatli, eşinin yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı:

"Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak. Sen bizim en büyük şansımızsın biliyorum, hani derler ya gölgesi yeter diye işte tam olarak öyle. İyi ki doğdun İdom iyi ki beni buldun, iyi ki bizimsin seni çok seviyorum, nice güzel yaşların olsun sevgilim, çok yaşa, mutlu yaşa bizle yaşa!"