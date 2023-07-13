Eski eşi Brian Austin Green'in izlerini siliyor: Megan Fox’tan yeni dövme

"DİSMORFOBİM VAR"



Öte yandan Megan Fox, birkaç ay önce dismorfik bozukluğu olduğunu açıklamıştı.



Vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini söyleyen ünlü isim, "Bende dismorfofobi var. Kendimi asla diğer insanların beni gördüğü gibi görmüyorum. Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir an olmadı. Asla, hiçbir zaman" dedi.

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