Eski eşi Brian Austin Green'in izlerini siliyor: Megan Fox’tan yeni dövme

2010-2021 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Brian Austin Green ile evli kalan Megan Fox, eski eşinin izlerini silmeye başladı.

Eski eşi Brian Austin Green'in izlerini siliyor: Megan Fox’tan yeni dövme

Birçok kişiye göre dünyanın en güzel kadınlarından biri olan , 2021 yılında boşandığı eski eşi Brian Austin Green’in adını vücuduna yaptırmıştı.

Kasık bölgesinin hemen üstüne "Brian" yazdıran Fox, geçtiğimiz günlerde eski eşinin adının dövmesini kapattırdı.

Eski eşi Brian Austin Green'in izlerini siliyor: Megan Fox’tan yeni dövme - 1

Ünlü oyuncu, "Brian" dövmesinin üstünü kuyruğunu çiçeklerin etrafına dolayan bir yılan dövmesiyle kapattırdı. Fox'un yeni dövmesi SYZYGY Precision Tattooing tarafından paylaşıldı.

Green ile evliliğinden üç çocuğu olan Fox, uzun süredir rapçi Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor.

Eski eşi Brian Austin Green'in izlerini siliyor: Megan Fox’tan yeni dövme - 2

"DİSMORFOBİM VAR"

Öte yandan Megan Fox, birkaç ay önce dismorfik bozukluğu olduğunu açıklamıştı.

Vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini söyleyen ünlü isim, "Bende dismorfofobi var. Kendimi asla diğer insanların beni gördüğü gibi görmüyorum. Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir an olmadı. Asla, hiçbir zaman" dedi.

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