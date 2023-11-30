Eski eşi Duygu Kumarki'den İsmail Hacıoğlu'na: Seni daima seveceğim

Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım'da 38 yaşına bastı. Hacıoğlu'nun 2020 yılında boşandığı Duygu Kumarki, eski eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"SENİ HEP ÇOK SEVDİM"

Duygu Kumarki, kızı Yemin'in babasına "Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek açtın en uslanmaz ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştım ve hala… Yüreğinin aydınlığını bilirim karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların inşa ettiklerinle gözyaşların bazen öfkenle…. Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim" sözleriyle seslendi.