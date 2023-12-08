Eski eşler Mihre Mutlu ile İbrahim Çelikkol oğulları Ali için bir arada

2017 yılında nikah masasına oturan Mihre Mutlu ile İbrahim Çelikkol, beş evliliklerini 2022 yılında sonlandırmıştı. Ali adından bir oğulları olan eski eşler, çocuklarının doğum gününde bir araya geldi.
"İYİ Kİ VARSIN OĞLUM"
Dört yaşına basan Ali için düzenlenen doğum günü partisinden kareleri Mihre Mutlu, takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımında eski eşi İbrahim Çelikkol ile karelerine yer veren Mutlu, "Seninle geçen dolu dolu 4 sene... Çok iyiydi, hep iyiydi. İyi ki varsın dostum, ortağım, oğlum, güzelim ve iyi ki doğdun. Şanslı dört" ifadelerini kullandı.
"OĞLUM ALİ, EN BÜYÜK HEDİYEM"
Öte yandan Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl eski eşi Çelikkol hakkında konuşmuş ve "Evrenin bana en mükemmel hediyesi oğlum Ali… Kendime de inanılmaz bir hediye. Eski eşime de teşekkür ediyorum” demişti.
Mihre Mutlu “Yaptığın en cesur şey neydi?” sorusuna ise “Evlenme şeklim… Hâlâ eski eşimi zaten çok severim. Biz nişanlıyken tatile gittiğimizde Datça’da Kindos Feneri’ni çok beğenip, enerjisini de çok sevip akşam yemeğinde karar verip hiç kimseye bir şey söylemeden, anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil. Sanırım ondan bir 18 saat sonra gittik orada evlendik" yanıtını vermişti.
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