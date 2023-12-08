Eski eşler Mihre Mutlu ile İbrahim Çelikkol oğulları Ali için bir arada

"OĞLUM ALİ, EN BÜYÜK HEDİYEM"



Öte yandan Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl eski eşi Çelikkol hakkında konuşmuş ve "Evrenin bana en mükemmel hediyesi oğlum Ali… Kendime de inanılmaz bir hediye. Eski eşime de teşekkür ediyorum” demişti.



Mihre Mutlu “Yaptığın en cesur şey neydi?” sorusuna ise “Evlenme şeklim… Hâlâ eski eşimi zaten çok severim. Biz nişanlıyken tatile gittiğimizde Datça’da Kindos Feneri’ni çok beğenip, enerjisini de çok sevip akşam yemeğinde karar verip hiç kimseye bir şey söylemeden, anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil. Sanırım ondan bir 18 saat sonra gittik orada evlendik" yanıtını vermişti.