Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in "Dilber" dansı sosyal medya gündeminde (Sema Aydemir kimdir?)

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir, Aydemir'in koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları ile yarışmıştır.



400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.



2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.



Sema Aydemir, 4 kız kardeşe sahiptir; bir ablası, bir küçük kardeşi, bir ikizi vardır, ikizi Seda Ocak ile birlikte Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmıştır. Aydemir, 2017 yılında millî çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.