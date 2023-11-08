Esra Balamir'den Dilan Polat açıklaması: Yaşadığı hayatı kurgu sandım

Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Esra Balamir, Dilan Polat ile ilgili sessizliğini bozdu. Kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında konuşan Balamir, şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüm onlar adına. Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım."
"İŞ BULMAK İÇİN BENDEN YARDIM İSTEMİŞTİ"
Dilan Polat'ı çok eskiden tanıdığını ve Polat’ın kendisinden iş istediğini belirten ünlü isim, “Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğrafını çekti. Sonra sosyal medyadan hayatına şaşkınlıkla baktım. O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Bir anda olabilecek bir şey değil. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim? Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü” dedi.
"OTOBÜS DURAĞINDAN ALMIŞTIM"
Öte yandan Esra Balamir geçtiğimiz haftalarda da "Dilan bir şekilde bana ulaştı. ‘Ben fotoğrafçıyım’ dedi. ‘Demet Hanım’ın doğum fotoğraflarını çekmek isterim’ dedi. O dönem de bir organizasyon vardı ‘Fotoğrafçı lazım mı?’ diye sordum. ‘Evet’ dediler. Ben de Dilan’ı çağırdım. ‘Toplu taşımayla geleceğim beni alır mısın?’ dedi. Kendisini gittim otobüs durağından aldım" açıklamasını yapmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya