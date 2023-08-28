Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e sette sürpriz doğum günü

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, 41 yaşına bastı.
HAYATIN HER ANINDA DOSTLUĞUN LİMAN"
Esra Erol da yakın arkadaşı Bergüzar Korel ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.
Erol paylaşımına “Canım Bergüz’üm. Seninle her şeyi çok seviyorum. İyi ki doğdun kardeşim. Sağlıkla, huzurla nice yaşlara. Hayatın en her anında dostluğun liman” notunu düştü.
"ÇOK SEVİYORUM SİZİ"
Esra Erol, bir sonraki paylaşımında da Korel’e karavanda yaptığı sürprizi yayınladı. Bu anları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Korel, "Sete gelecekti, iki dakika önce arayıp 'Aşkım çekimim çok geç bitti, yeni kalktım ne olur beni affet. Bugün gelemeyeceğim' dedi aşırı yırgun bir sesle. Meğer o sırada karavanın yanındalarmış. Çok seviyorum sizi" ifadelerini kullandı.
KOREL'İN YENİ İMAJI GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan yeni dizisi "Düğüm" için imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel, koyu renkli saçlarını sarıya boyatmıştı. Ünlü isim, yeni imajıyla yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti.
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