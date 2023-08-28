Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e sette sürpriz doğum günü

"ÇOK SEVİYORUM SİZİ"

Esra Erol, bir sonraki paylaşımında da Korel’e karavanda yaptığı sürprizi yayınladı. Bu anları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Korel, "Sete gelecekti, iki dakika önce arayıp 'Aşkım çekimim çok geç bitti, yeni kalktım ne olur beni affet. Bugün gelemeyeceğim' dedi aşırı yırgun bir sesle. Meğer o sırada karavanın yanındalarmış. Çok seviyorum sizi" ifadelerini kullandı.