Estetik operasyonda yeni trend: Umut Akyürek alnını daralttı

"ORİJİNAL OLDUĞUNU ANLATMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını reddeden Umut Akyürek, 17 yaşında çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve şu notu düşmüştü:

“Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum."