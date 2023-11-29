Estetik operasyonda yeni trend: Umut Akyürek alnını daralttı

Yaptırdıkları dolgu, botoks, yüz germe gibi estetik operasyonları artık gizlemeyen ve takipçileriyle paylaşan ünlüler kervanına Umut Akyürek de katıldı.
Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı, bu kez ilginç bir uygulama için bıçak altına yattı. Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Akyürek, bu kez alın daraltma işlemi yaptırdı.
"ALIN DARALTMA İŞLEMİ ÜLKEMİZDE YENİ DUYULUYOR"
Operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akyürek, “Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ORİJİNAL OLDUĞUNU ANLATMAK ZORUNDA KALIYORUM"
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını reddeden Umut Akyürek, 17 yaşında çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve şu notu düşmüştü:
“Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum."
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