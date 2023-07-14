Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.
"İstedim oldu" diyen Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ
İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin, bebeklerinin cinsiyeti beli oldu.
Murat Boz, Gupse Özay, Berkay, Özlem Ada Şahin, İbrahim Büyükak, Sinan Engin, Oğulcan Engin Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı cinsiyet partisinde Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bir oğlu olacağı ortaya çıktı.
Oğulcan Engin, ünlü çiftin bebeğinin cinisyetini öğrendikleri anı, "Mustafa Jr. geliyor" notuyla paylaştı.
"PARTİYİ BEN ORGANİZE ETTİM"
Öte yandan Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan, organize ettiği cinsiyet partisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arıkan, “Partiyi ben organize ettim. İki gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun… Alaçatı’da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazdı. Ben hırsımdan yaptım” dedi.
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