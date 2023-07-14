Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"PARTİYİ BEN ORGANİZE ETTİM"



Öte yandan Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan, organize ettiği cinsiyet partisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Arıkan, “Partiyi ben organize ettim. İki gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun… Alaçatı’da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazdı. Ben hırsımdan yaptım” dedi.