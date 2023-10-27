Ezgi Şenler: Hep en iyisini yapmaya çalışıyorum

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Ezgi Şenler'i konuk etti.

"Bodrum Masalı" adlı diziyle oyunculuğa başlayan Ezgi Şenler, Düvenci'nin “Hikayen nasıl başladı?” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

“Halamların yazlığına giderdim ben hep şuanki menejerimde oradaydı. Ben küçükken bu kızı oyuncu yapıcam ben derdi. Büyüyünce teklif etti, balerin olduğum içi oyunculuk istemedim. Sonra ailem beni konuşarak ikna etti.”

DÖNÜM NOKTASINI ANLATTI

Daha önce hep Ankara'da olduğundan, oradan hiç çıkmadığından bahseden Şenler, Bodrum Masalı'nın dönüm noktası olduğunu söyledi ve “Hep en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye ekledi.

Ceyda Düvenci'nin “Psikoloji üzerine okumalar yaptığını kendini geliştirmeye çalıştığını söyledin. Başka neler yapıyorsun?” sorusuna yanıt veren oyuncu, “Oyuncu koçuyla çalışmayı seviyorum" dedi.